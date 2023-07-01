Не тільки в їжу: дивовижні способи використання цибулі у побуті

Цибулю можна використовувати не тільки в кулінарії, а й у побуті

Цибуля — це не тільки одна з ключових інгредієнтів багатьох страв. Але мало кому відомо, що вона може бути корисно. у багатьох побутових ситуаціях.

Від боротьби з неприємними запахами до усунення деяких проблем цибуля може стати вашим надійним помічником. Разом із "Главредом" розповімо, де його можна використовувати.

Як можна використовувати цибулю в побуті

Цибуля має сильний запах — це можна використовувати для боротьби з іншими неприємними запахами в будинку. Розташуйте порізану цибулю в кімнаті, щоб усунути запах фарби або свіжої фарби. Також можна використовувати цибулю для видалення запаху часнику з рук – для цього просто натріть цибулею руки та змийте водою.

Антимікробні властивості цибулі можуть допомогти у догляді рослин. Поставте порізану цибулю поряд з рослиною, щоб запобігти появі шкідників або цвілі. Також можна приготувати настій із цибулі та використовувати його як натуральне добрива для рослин.

Цибулю можна використовувати для видалення плям і накипу з посуду та столових приладів. Просто натріть порізану цибулею сковороду або столові прилади, потім промийте їх водою. Цибулевий сік допоможе прибрати завзяті забруднення та повернути посуд та столові прилади у блискучий стан.

Антибактеріальні та протизапальні властивості цибулі можуть бути корисними при застуді. Приготуйте цибульний сироп, змішавши натерту цибулю з медом і залишивши на кілька годин. Приймайте по 1-2 чайні ложки сиропу для полегшення симптомів застуди.

Цибулевий запах може бути відмінним відлякувачем для комах. Розподіліть порізану цибулю навколо будинку або на пікніку, щоб відлякати мух, комарів та інших настирливих комах.

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