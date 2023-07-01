Колосальна економія часу: чи можна смажити консервовані гриби

Багато кулінарів про це навіть не здогадуються

Ми розповідали, чи треба чистити гриби. Консервовані печериці хороші тим, що їх не потрібно розморожувати перед приготуванням, мити і нарізати. Економія часу на кухні просто колосальна.

Зазвичай їх вживають виключно як холодну закуску. Та мало хто знає, що їх можна смажити. Ukr.Media розповідає, що вони виходять такі ж смачні й ароматні.

Як готувати консервовані печериці

Консервовані гриби можна не лише смажити, але й піддавати будь термічній обробці. сі корисні речовини в грибах збережені, готуються вони легко і швидко, без особливої підготовки. Найкраще використовувати їх для приготування начинок, різних заправок і засмажок до салатів і супів або як гарнір.

Як смажити гриби

Гриби зазвичай відкидають на друшляк або сито, щоб стекли залишки рідини. Це єдина умова, якої слід дотриматися, щоб посмажити консервовані гриби.

Смажаться печериці від 3 до 10 хвилин. Тривалість залежить від рецепта і технології. Також слід врахувати, що, якщо гриби мариновані, то в них вже може бути присутнім оцет або інші консерванти. Такі печериці потрібно смажити з цибулею або сметаною — вони нейтралізують кислий присмак маринаду. Також ми розповідали, як позбавити баклажани гіркоти.