Обережно, небезпечно: які продукти не можна гріти у мікрохвильовій печі

Робіть так — і з вашою мікрохвильовою піччю буде все нормально

Мікрохвильова піч — наш друг на кухні. Вона не лише розігріває їжу, а й швидко її готує.

Однак є кілька продуктів, яким не місце у мікрохвильовій печі. Разом із Shuba розповімо про 5 продуктів, які можуть миттєво зіпсувати цей прилад.

Які продукти не можна розігрівати у мікрохвильовій печі

Не варто поміщати в мікрохвильову піч зварені круто або сирі яйця зі шкаралупою. Вони можуть миттєво вибухнути і створити величезне безладдя, а в деяких випадках і пошкодити прилад. Розігрівати яйця в мікрохвильовій печі можна тільки без шкаралупи.

Розігрів томатного соусу в мікрохвильовій печі часто може призвести до "харчового" вибуху. Продукт може пролитися і це може призвести до ураження електричним струмом. Вся справа в тому, що нагрівання томатного соку вимагає високої температури і в печі встигає багато пари.

Багато людей нагрівають воду в мікрохвильовій печі у зв’язку з тим, що це відбувається швидше, ніж в електричному чайнику або на плиті. Але іноді така дія може бути небезпечною: при нагріванні води утворюються бульбашки, тому вода може легко розлитися. Тому якщо потрібно швидко нагріти воду, не тримайте її в мікрохвильовій печі довго.

Перець чилі багатий сполукою під назвою капсаїцин, яка надає йому гострого смаку. Розігрівання чилі в мікрохвильовій печі може призвести до утворення надлишку пари та випаровування в закритому просторі. Коли дверцята приладу відчиняться, капсаїцин миттєво "вразить" ваш ніс, очі та дихальну систему.

Якщо ви розігріваєте в мікрохвильовій печі десерт, у складі якого є свіжий виноград, це теж може бути небезпечно. Мікрохвильова піч перетворить виноград на "розплавлену плазму". Він може вибухнути усередині приладу.

Зате в мікрохвильовій печі можна приготувати багато смачних страв. Курячі мафіни в мікрохвильовій печі — задоволення без особливих турбот.