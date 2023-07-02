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Щоб закрутки стояли вічно: як вибирати та стерилізувати кришки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Від вибору кришки для банки багато що залежить
Від вибору кришки для банки багато що залежить. Фото 5 канал

Правила якісної консервації

Мало закрити неймовірне полуничне варення — треба, щоб воно ще й достояло до зими. А вже для цього треба звернути увагу на тару, в тому числі й на кришки, від якості яких залежить термін зберігання.

Серед видів кришок легко загубитись, особливо кулінару-аматору. Яки кришки бувають та як правильно їх вибрати, розповідаємо разом із Styler.

Металеві

Універсальні кришки. Можна закривати що завгодно: і солодку, і солону консервацію. Це класичний та перевірений роками варіант.

Кришки твіст-офф (із закруткою)

До основних переваг таких кришок відноситься те, що для них не потрібен ключ для консервації. В ідеалі такі кришки одноразові, але можна використовувати їх і повторно, якщо стан різьби та покриття після експлуатації залишився задовільний.

Можна перевірити придатність кришки для повторного використання. Слід налити воду в банку, закрити щільно кришку і перевернути догори дном. Після цього поставити на папір, щоб побачити протікає чи ні.

Термокришки

Це не проста капронова кришка, а спеціальна кришка для консервації. Не знадобиться жодне пристосування для консервування. Такі кришки одноразові. Щоб закрити банку, треба занурити кришку на 15 секунд у гарячу воду, а потім швидко натягнути на банку. Такі кришки підходять переважно для консервації варення, компоту. Якщо після повного остигання в центрі кришки утворилось невелике заглиблення — це означає, що кришка надіта правильно і створює вакуум у банці.

Вакуумні кришки

За допомогою таких кришок створюється вакуум у банці, а отже, мікроби не будуть розмножуватись на продуктах. Вони трохи дорожчі, проте їх можна багато разів використовувати. Такі кришки разом із клапаном та прокладкою стерилізують звичайним способом у киплячій воді. Також ми розповідали, як правильно стерилізувати банки.

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#Стерилізація #Заготовки #Заготовки на зиму #Консервація