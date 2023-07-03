Так ви точно зламаєте: що не можна робити з мікрохвильовою піччю

Не робіть так — і вона прослужить вам довго

Мікрохвильова піч – один із найпоширеніших кухонних приладів у світі. Швидко щось нагріти або розморозити та навіть приготувати деякі страви можна навіть простіше, ніж на плиті або в духовці. Хоча цей прилад для нас давно звичний і простий у побуті, його легко зламати, припускаючи одні й самі помилки.

Тому мікрохвильову піч потрібно використовувати, дотримуючись ряд правил. Разом з "РБК-Україна" розповімо про правила, яких потрібно дотримуватись при роботі з цим приладом.

Як не можна використовувати мікрохвильову піч

Не грійте певні види їжі:

яйця (у шкаралупі та зварені повністю — вони при нагріванні в печі вибухають;

великі шматки смаженого або відвареного м’яса – воно також може вибухнути;

буряк, селера і шпинат — нітрати у складі при високих температурах перетворюються на канцерогени;

заморожене м’ясо — воно розморозиться нерівномірно, що загрожує появою хвороботворних бактерій;

гострий перець — пекуча речовина у складі почне випаровуватися, а при відкритті дверцят ви ризикуєте отримати опік слизових;

кисломолочна продукція — у мікрохвильовій печі вона "згорнеться" і втратить свою харчову цінність.

Не можна ставити в мікрохвильову печі деякі види посуду і пакети:

металеві вироби та консервні банки — будуть іскри та навіть може статися загоряння;

пластикові ланчбокси — вони розплавляться;

вироби з фольги — так само як із металевим посудом, фольга почне іскритися і може спалахнути;

паперові пакети — вони можуть спалахнути, а клей (якщо він є там) — розплавитися;

кришталевий посуд — у його складі також є метали, які можуть вивести з ладу техніку.

Для мікрохвильових печей підходить скляний, керамічний і силіконовий посуд. На тарілках не повинно бути жодної позолоти та металевих окантовок.

Щоб перевірити, чи підходить місткість для мікрохвильової печі, налийте в неї воду і потримайте хвилину на повній потужності. Якщо в результаті місткість холодна, а рідина всередині гаряча – все нормально, якщо навпаки – посуд не придатний для нагрівання.

Ще трохи про помилки використання мікрохвильової печі

Стерилізувати сухі банки не можна. У цьому випадку піч почне перегріватись і може вийти з ладу. Щоб простерилізувати банки, їх спочатку миють і заливають у кожну приблизно по 100 мл холодної води. Після них необхідно пропарити в мікрохвильовій печі на найвищій потужності 10-12 хвилин.

Не сушіть у мікрохвильовій печі сухарі

Мікрохвильова піч працюватиме коректно, якщо в продуктах, які ви хочете розігріти, є хоч якась кількість вологи. Тому горіхи, сухарі, сухофрукти, насіння не слід сушити в печі.

Не ставте в піч дуже холодні тарілки та чашки

Холодний посуд просто розколеться. Різкий перепад температури може спричинити руйнування.

Після використання мікрохвильову печі можна легко почистити за допомогою лимона. Завдяки цьому лайфхаку кухонний прилад сяятиме.