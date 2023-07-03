Якщо варення не густіє: прості лайфхаки

Розповідаємо, як із цим впоратись

Готуючи смачне варення з черешень або іншу заготовку, кулінари часто помічають, що варення не густішає у визначений термін. Розповідаємо, з чим це пов’язано та як виправити.

Густина варення залежить від кількох чинників. Про це розповідає "РБК-Україна".

Що робить варення густим

Варення можна приготувати практично з будь-яких фруктів та ягід. Агрус, банани, сливи, груші, айва, персики, ожина, цитрусові та яблука місять багато пектину, що є натуральним загусником. Значно менше його у малині, суниці, черешні та полуниці.

Підготовка

Перш ніж варити варення, ягоди потрібно підготувати. Чисту та суху сировину треба посипати цукром і дочекатися, поки вони пустять сік. Лише тоді вони будуть готові до варіння.

Занадто рідким варення може бути, якщо підготувати ягоди та фрукти неправильно. Дрібні плоди (такі як малина й ожина) не потребують різання. Варто нарізати яблука, груші та персики. Втім, якщо шматочки будуть занадто дрібні, то при варінні вони пустять весь сік і замість варення ви отримаєте рідку кашку.

Через скільки часу варення загусне

Все залежить від бажаної консистенції. Важливо уважно стежити за варенням, постійно перемішувати. Швидкому загустінню варення сприяє також зниження температури під час варіння.

Як загустити рідке варення

Зробити варення густішим допоможуть і спеціальні добавки. Наприклад, пектин. Він дозволить підвищити густоту і при цьому зберегти цілими шматочки, часточки фруктів або ягоди. Додають його із розрахунку 10-15 г на 1 кг фруктів.

Для згущення варення також використовуються такі добавки як крохмаль, желатин, агар-агар, борошно та манна крупа. Використовувати загущувачі треба відповідно до рекомендацій.

Також мало зварити гарне варення. Щоб воно стояло, треба його ще й правильно закрити та подбати про стерилізацію.