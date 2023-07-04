Навіщо класти в холодильник сирі макарони: корисний лайфхак

Це може стати рішенням поширеної проблеми

Ми розповідали про те, як пришвидшити підіймання тіста. Для цього згодяться сирі макаронри. Але на кухні для них є ще одне застосування, не пов’язане з варінням.

Як відомо, сухі макаронні вироби треба зберігати за кімнатної температури в сухому і темному місці, такому як кухонні шафки. Але іноді сирі макарони варто покласти в холодильник, пише Pixelinform.

На поличку в холодильник варто класти не всю пачку. Достатньо 2-3 трубочок.

Навіщо це роблять

Зрозуміло, що в цьому випадку не є метою зберегти або обробити макарони. Сухий продукт, що лежить на поличці, виконує роль сорбенту. Макаронні ріжки, спіральки або пір’я вбирають зайву вологу, яка заважає тривалому зберіганню багатьох продуктів.

Найбільше це стосується сиру. Якщо поруч із ним лежать кілька макарон, то сирний продукт тривалий час зберігатиме свіжість.

Так впродовж тривалого часу сир не затвердіє, не покриється скоринкою та пліснявою. Крім того, можна розраховувати на тривале збереження у продукту яскравого смаку. Більше можна дізнатися з нашого матеріалу про те, як правильно зберігати сир.