Жодної ангіни та отруєння: тонкощі правильного вибору морозива

Поради допоможуть вам вибрати хороший десерт

Літня пора – час не тільки сонця та пляжу, а насамперед смачного морозива. Наразі його продають скрізь і в такій кількості, що очі розбігаються. Головне – правильно вибрати улюблений смак.

Однак слід пам’ятати, що неправильний вибір морозива – це не лише ангіна чи застуда. Непоодинокі випадки та отруєння після вживання десерту. Щоб цього не сталося, разом із "Їсти" розповімо, на що варто звертати увагу при виборі морозива.

Як вибрати якісне морозиво

У якісному морозиві вміст молочного жиру завжди більше рослинного. Рослинний жир – це дешева сировина, яка сама по собі не надто шкідлива, але разом з ароматизаторами та консервантами може становити небезпеку для організму, особливо дитячого.

Найчастіше для виготовлення морозива використовують пальмову олію – вона уповільнює обмін речовин і сприяє утворенню жирової тканини та бляшок холестерину. Якщо ж на упаковці про пальмову олію інформації не знайшлося, однак на язику після вживання такого морозива залишається неприємний смак і відчуття нальоту – виробник просто не захотів вказати правду про інгредієнти.

Оцініть смак морозива, зверніть увагу на запах. Залиште шматочок у склянці і спостерігайте, як тане морозиво: якщо це пишна густа пінка, то в морозиві більше саме молочного жиру. Таке морозиво можна сміливо купувати. Якщо ж воно перетворюється на мутну субстанцію — в десерті переважають рослинні жири.

Вафельні стаканчики, особливо ріжки із здобного тіста – калорійні. Якщо ви купуєте морозиво на вагу, то в таких стаканчиках можуть утримуватися ароматизатори, консерванти та барвники. Тому морозиво у вафельних стаканчиках намагайтеся купувати у виняткових випадках.

Окрім смакових добавок, у магазинному морозиві зустрічаються ще й консерванти. Деякі з них не завдають шкоди організму, а деякі можуть зашкодити. Тому ретельно вивчайте інформацію на упаковці та попередньо ознайомтеся зі списком найбільш шкідливих консервантів, які часто зустрічаються в харчових продуктах з літерою "Е".

У складі правильного морозива має бути лише молоко, вершки, цукор, ваніль. Звісно, у магазинних випадках таке поєднання складових зустріти непросто важко, а й неможливо.

Саме тому краще готувати улюблений десерт удома. Воно вийде у вас не лише смачним, а й корисним. Для різноманітності смаку можна використовувати різні добавки.