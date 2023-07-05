Заборонений інгредієнт: що не можна додавати в банки для огірків

Кулінари часто цим грішать

Популярна заготовка на зиму — консервовані огірки. Та часто овочі в банці під час зберігання стають м’якими.

Виявляється, це відбувається лише через один інгредієнт. Якщо відмовитися від його використання, зеленці вийдуть дуже хрусткими і, звичайно, смачними. Pixelinform розповідає, що не можна класти у банку. Виявляється, головна помилка полягає в надто великій кількості часнику.

Зрозуміло, зовсім без цього гострого овочу обійтися не вдасться, адже смак заготовок багато в чому залежить від того, чи є часник у рецепті. Але переборщувати з цим компонентом точно не варто, адже саме він здатний зробити консервовані огірки м’якими.

То скільки ж класти часнику, щоб кількість була оптимальною? Досвідчені кулінари сходяться на думці, що на банку об’ємом 3 літри достатньо однієї часникової часточки. А якщо ви хочете надати огіркам додаткові пружність і хрускіт, закиньте до інших інгредієнтів дубове або смородинове листя.

Тепер ви знаєте, як формувати компоненти для консервації огірків. Також ми розповідали про те, які кришки вибрати для стерилізації.