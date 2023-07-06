Не тільки в салат: 5 дивовижних способів використання майонезу

Лайфхаки, які допоможуть не лише у кулінарії

Майонез — один із соусів, які в більшості сімей завжди є в холодильнику. Це ідеальна основа для безлічі заправок, а також чудовий додаток до бутерброда або салату. Майонез використовується навіть для приготування смачних солодощів!

Ми звикли використовувати його для приготування салатів. Але є ще кілька способів, де використання майонезу призведе до відмінних результатів. Разом із "Главредом" розповімо про них.

Як можна використовувати майонез

Для видалення плям фарби. Нанесіть трохи майонезу на пляму від фарби до того, як фарба висохне та затвердіє. Масло в майонезі притягує масло в фарбі — це означає, що ви можете легко видалити фарбу і майонез звичайною ганчіркою.

Замість яєць для приготування шніцелів. Просто нанесіть тонкий шар майонезу на обидві сторони шніцелю, а потім додайте панірувальні сухарі. Ви не відчуєте різницю!

Майонез можна використовувати як маску для волосся для зволоження та гарного блиску. У невелику миску насипте пару столових ложок майонезу та додайте чайну ложку ванільного екстракту. Нанесіть суміш на сухе, немите волосся і залиште на 20 хвилин. Після просто вимийте волосся шампунем і ще раз промийте його холодною водою.

Багато флористів використовують майонез для догляду за рослинами. Очистьте листя ваших рослин м’яким милом і невеликою кількістю води, а потім нанесіть трохи майонезу на паперовий рушник. Натріть майонезом верхівки листя, і вони будуть виглядати красивими та здоровими протягом кількох тижнів.

Заправка відмінно бореться зі скрипом дверей. Почистьте петлі та нанесіть на них трохи майонезу. Видаліть зайві шматочки майонезу і ваші двері більше не скрипітимуть!

До речі, майонез можна приготувати із яблук. Це чудова альтернатива покупному соусу!