Замість холодильника — кропива: як зберегти м’ясо у спеку

Цікаві та робочі способи

Ми розповідали, як правильно варити яйця. Тепер ділимось секретами збереження м’яса без холодильника.

Зберігання їжі — особливо актуальна влітку проблема. А м’ясо — один із продуктів, які швидко псуються. "Порадниця" розповідає, що робити, якщо треба без холодильника зберегти свіжість сирого м’яса.

Листя кропиви

2–3 дні матимете свіже м’ясо, обгорнувши та переклавши його свіжим листям кропиви. Потім слід замотати у вологий рушник і покласти в емальований посуд. Кропиву можна замінити листям горіхового дерева, хрону, полину.

Маринад

Якщо немає холодильника, замаринуйте м’ясо. Свіже можна зберігати 2–3 дні, загорнувши в полотняну серветку, змочену оцтом, та поклавши в прохолодне місце. Або натерши лимонним соком і поставивши в скляному чи емальованому посуді в прохолодне місце. Добре зберігається м’ясо в насиченому розчині солі. Можна нарізувати його шашличними шматками, натерти сіллю, скласти в каструлю й поставити у прохолоду.

Саліцилова кислота

Також свіже м’ясо можна зберегти кілька днів у полотняній серветці, просоченій розчином саліцилової кислоти (чайна ложка на 0,5 л води). Перед приготуванням його ретельно промивають холодною водою. Фарш не зберігайте понад 10–12 год. Готові продукти з нього лежать значно довше.

Інші способи

М’ясні продукти зберігають у криниці, підвісивши на мотузі. Можна залити м’ясо кисляком, сироваткою, охолодженим молоком. Добре зберігається в розтопленому жирі, що, застигнувши, запобігатиме псуванню. Для цього м’ясо змащують жиром, загортають у пергаментний папір та підвішують у прохолодному місці. Перешкоджають псуванню м’яса цибуля та часник.

Буває, що м’ясо полежить у закритому пакеті й "задихнеться". Тоді його треба промити та замочити в розчині лимонного соку чи столового оцту. Також ми розповідали, як правильно заморожувати помідори.