Ганчірка, губка або серветка: чим краще витирати обідній стіл

Чистота на кухні – це важливо

Стіл є невід’ємною частиною кухні. Крім практичної функції, він ще надає приміщенню домашнього затишку.

Але за кухонним столом слід ретельно доглядати – це запобігає появі та поширенню хвороботворних бактерій. Які засоби для миття краще впораються зі збиранням столу, розберемося разом із Tribuna.

Чим краще витирати обідній стіл

Саморобними ганчірочками із старих непотрібних речей користувалися ще наші прабабусі. Вироби були багаторазовими, і згодом починали видавати специфічний запах через те, що частинки органічних речовин на поверхні ганчірки починають розкладатися.

Багато хто і зараз використовують такі ганчірочки для прибирання на кухні. Вони добре видаляють забруднення, але не відрізняються гігієнічністю.

Краще все ж таки використовувати м’які ганчірочки з мікрофібри. Вони добре видаляють плями, не залишають розводів навіть на скляних поверхнях. При цьому такі вироби легко доглядати: досить регулярно прати в теплій воді з додаванням будь-якого мийного засобу.

Губки для миття посуду – це розсадник бактерій, тому краще не використовувати ту саму губку для миття посуду та прибирання столу. І тут бактерії потрапляють й у продукти. Крім того, вона погано прибирає бруд із поверхонь і залишає багато вологи. Губку можна замінити на спеціальну ганчірку із бамбукового волока.

Для виготовлення паперових рушників використовують різні синтетичні та барвники. Вони потрапляють в організм людини, якщо рушник використовується для витирання продуктів, посуду та кухонних меблів. Крім того, воно може залишити подряпини на поверхні виробу.

Чим би ви не витирали кухонні поверхні, вироби потрібно ретельно прати та сушити. Якщо постійно робити цього не хочеться, то можна скористатися одноразовими серветками. Вони виготовляються з нетканого волокна та продаються в рулонах. Одну таку серветку можна використовувати та для миття посуду, і для прибирання столу.

Раніше ми розповідали, як часто потрібно міняти губку для миття посуду. Ці лайфхаки допоможуть вам утримувати кухню в чистоті.