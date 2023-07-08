Залишитеся без вечері і без деко: який посуд не можна ставити в духовку

Запікайте їжу тільки у призначеному посуді

Готувати в духовці люблять усі – запечені страви виходять не лише смачними, а й корисними. Однак приготування страв у духовці вимагає певної вправності та знання важливих правил.

Крім рецепту та продуктів, потрібний ще посуд, який підходить для духовки. Разом із ТСН розповімо, який посуд не можна ставити у духовку.

Який посуд не можна ставити в духовку

Під суворою забороною пластиковий посуд та посуд із пластиковими деталями. При високих температурах матеріал плавиться та виробляє токсичні речовини.

Картон і папір легко спалахують і дуже ризиковано поміщати їх у духовку під високу температуру. Виняток – спеціальні паперові форми для випічки, які просякнуті спеціальною речовиною.

Дерев’яний посуд не спалахне, але виріб може зіпсуватися і потріскається. Не варто використовувати посуд із дерев’яними ручками чи деталями.

Який посуд можна використовувати з обережністю

Є посуд, на якому стоїть маркування для використання у духовці. Однак потрібно пам’ятати про деякі правила безпеки, інакше страва та посуд будуть безнадійно зіпсовані.

Алюміній витримує високу температуру, але при контакті з кислотою виділяє токсичні матеріали. Тому не варто в алюмінієвому посуді готувати страви з лимоном, кислим маринадом або кислими ягодами.

Емальований посуд може швидко потріскатись, якщо виріб поставити в гарячу духовку через різкі перепади температури. Її можна поставити у холодну духовку, а потім повільно нагріти.

Важливий нюанс — емальований посуд не можна нагрівати до 250 градусів і вище. Категорично не можна ставити в духовку посуд із будь-якими тріщинами або сколами, навіть найменшими.

Останнім часом для запікання часто використовується скляний посуд. Але будьте уважні — якщо на етикетці виробника не вказано, що її можна використовувати в духовці, не ризикуйте.

Якщо поставити її в гарячу духовку, можуть з’явитися тріщини. Ставити можна тільки в холодну, потім нагрівати і не діставати, поки посуд трохи не охолоне. Використовувати із тріщинами не можна.

Чаша для мультиварки умовно підходить для запікання. Але використовувати чашу варто лише у тому випадку, якщо у вас іншого варіанта просто немає. У такому посуді тонке дно, тому блюдо може пригоріти. І не варто нагрівати чашу понад 200 градусів.

Відмити духовку після приготування можна замороженим засобом для миття посуду. Такий "лінивий" метод очищення дуже ефективний.