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Навіщо додавати до сала цукор: "дідівська" хитрість досвідчених кулінарів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Таке сало буде просто неймовірним
Таке сало буде просто неймовірним. Фото blog.comfy.ua

Розповідаємо, навіщо це робити

Нещодавно ми розповідали, як смачно реанімувати старе сало. Тепер розповідаємо про хитрий трюк із цукром, який зробить засолене сало значно смачнішим.

Сало є для багатьох улюбленою закускою. Іноді можна почути, що під час приготування продукту деякі досвідчені кухарі використовують цукор. Навіщо — розповідає Ukr.Media.

Навіщо класти цукор

Дехто одразу подумає, що цукор під час приготування сала додають, щоб приготувати чудернацький десерт. Але це так. Готова закуска вийде неймовірно м'якою, ніжною ібуде танути в роті. Про те, що ви використовували цукор, ніхто й не здогадається: цей компонент відчуватися не буде.

Якщо кухар хоче приготувати сало неймовірно високої якості, варто задуматись про те, щоб додати цукор. Це буде мудрим рішенням.

Як правильно працювати з компонентом

Дуже важливі пропорції. Як правило, на 0,5 кг сала береться сто грамів цукру. Спочатку ми робимо нарізку сала, щедро обробляємо кожен шматок цукром. Ховаємо продукт у пакет і залишаємо в холодильнику на 8-10 годин. Потім слід гарненько вимити кожен шматок сала і видалити залишки вологи.

Після цього можна одразу приступати до будь-якого обраного способу засолювання. Про один із них ми розповідали — сало буде дуже смачним та ароматним.

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#Рецепт #Цукор #Сало #Лайфхак