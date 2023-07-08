Навіщо додавати до сала цукор: "дідівська" хитрість досвідчених кулінарів

Розповідаємо, навіщо це робити

Нещодавно ми розповідали, як смачно реанімувати старе сало. Тепер розповідаємо про хитрий трюк із цукром, який зробить засолене сало значно смачнішим.

Сало є для багатьох улюбленою закускою. Іноді можна почути, що під час приготування продукту деякі досвідчені кухарі використовують цукор. Навіщо — розповідає Ukr.Media.

Навіщо класти цукор

Дехто одразу подумає, що цукор під час приготування сала додають, щоб приготувати чудернацький десерт. Але це так. Готова закуска вийде неймовірно м'якою, ніжною ібуде танути в роті. Про те, що ви використовували цукор, ніхто й не здогадається: цей компонент відчуватися не буде.

Якщо кухар хоче приготувати сало неймовірно високої якості, варто задуматись про те, щоб додати цукор. Це буде мудрим рішенням.

Як правильно працювати з компонентом

Дуже важливі пропорції. Як правило, на 0,5 кг сала береться сто грамів цукру. Спочатку ми робимо нарізку сала, щедро обробляємо кожен шматок цукром. Ховаємо продукт у пакет і залишаємо в холодильнику на 8-10 годин. Потім слід гарненько вимити кожен шматок сала і видалити залишки вологи.

Після цього можна одразу приступати до будь-якого обраного способу засолювання. Про один із них ми розповідали — сало буде дуже смачним та ароматним.