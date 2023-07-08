Таропрогноз на 9 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 9 липня 2023 року, деякі будуть схильні до конфліктів та чвар, тоді як інші навпаки зможуть плідно попрацювати та змінити своє життя.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Башта, перевернутий Самітник, Трійка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що в неділю Вам не буде спокою, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальних праць, — в останній день тижня у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може вийти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.