Таропрогноз на 9 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 9 июля 2023 года, некоторые будут склонны к конфликтам и распрям, в то время как другие наоборот смогут плодотворно поработать и изменить свою жизнь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Башня, перевернутый Отшельник, Тройка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в воскресенье Вам не будет покоя, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — в последний день недели у Вас может хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.