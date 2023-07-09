Як легко і просто помити пляшки зсередини: вам знадобиться лише два продукти

Ці кошти допоможуть впоратися з цим завданням просто

Пластикові пляшки — дуже корисний посуд, який завжди рятує в найрізноманітніших ситуаціях. Однак після використання їх не так просто помити, особливо зсередини.

Однак два незвичайні способи швидко та якісно допоможуть їх зробити чистими. Про це разом із "Главредом" і розповімо.

Як очистити пластикові пляшки зсередини за допомогою рису

Звичайний рис може бути надзвичайно корисним при очищенні пластикових пляшок усередині. Особливо крупа допоможе, якщо у пляшки неправильна форма.

Щоб помити пляшку, просто додайте кілька крапель засобу для миття посуду, трохи теплої води та заповніть внутрішню частину пляшки на 1/4 рису. Переконайтеся, що ви заповнюєте решту пляшки теплою водою, не залишаючи багато місця всередині.

Енергійно струшуйте пляшку у всіх напрямках протягом хвилини або двох. Рис проникне в усі закутки та кути пляшки, до яких не дотягнулася б кисть. Тепла або гаряча мильна вода допоможе розм’якшити будь-які липкі залишки усередині пляшки.

Вилийте вміст пляшки, використовуючи сито, щоб ви могли зібрати рис і не дати йому впасти в каналізацію. Це може забити стоки.

Ретельно промийте пляшку чистою водою та повторіть цей процес кілька разів, якщо вважаєте це за необхідне. Для повного видалення всіх залишків бруду можна використовувати антибактеріальне мило.

Як очистити пластикові пляшки за допомогою солі

Додайте кілька чайних ложок великої солі усередину пляшки та наповніть пляшку гарячою або теплою водою. Покрутіть пляшку так, щоб сіль досягла всіх кінців усередині пластикової пляшки.

Вилийте вміст пляшки і добре промийте її антибактеріальним милом або крапелькою відбілювача. Переконайтеся, що ви добре змили мийний засіб, перш ніж використовувати пластикову пляшку.

До речі, пластикова пляшка допоможе впоратися із вогкістю в будинку. Одна проста хитрість позбавить вас зайвої вологості.