Навіщо заморожувати сметану: цікава хитрість

Така багато хто робить: пояснюємо, навіщо

Досвідчені кулінари можуть заморозити практично все. До прикладу, ми розповідали, як заморозити огірки. Тепер розповідаємо, навіщо класти в морозилку сметану.

Сметана не дуже довго зберігається в холодильнику і часто продається у великих упаковках. Це призводить до її псування та викидання. Щоб не допустити псування, кулінари застосовують заморозку. Про це розповідає Pixelinform.

Як і більшість молочних продуктів, сметану можна заморозити. Це не впливає на її безпеку, термін придатності та смак. Але змінює структуру — через це після розморожування її можна використовувати не всюди.

Сметана стає зернистою, а не гладкою і кремовою. Це відбувається тому, що жир і вода в сметані відділяються при заморожуванні та розморожуванні, тобто жир відокремлюється від рідкої частини вершків.

Як заморозити сметану:

Збийте сметану вінчиком, щоб рівномірно розподілити вологу по всьому об’єму. Зберігайте сметану в оригінальній упаковці або перекладіть її в пластиковий або скляний контейнер з кришкою, що щільно закривається; підходять також силіконові форми для льоду. Напишіть дату на контейнері та помістіть його в морозилку. Температура в морозильній камері повинна бути близько -18°C, щоб зберегти заморожені продукти в безпеці. Для розморожування сметани просто перекладіть потрібну кількість сметани в холодильник і дайте розморозитися протягом декількох годин.

Як використати заморожену сметану

Заморожена сметана підходить не для всіх рецептів, що і свіжа. Через зміну текстури її не вдасться використати для приготування соусів, дипів або гарніру до страв. Однак заморожена сметана добре підходить для рецептів, які включають випікання або варіння.

Вона чудово підходить для:

Кексів, тортів, пирогів та інших десертів

Млинців, оладок, сирників та інших сніданків

Супів, рагу, запіканок та інших основних страв

Маринадів, заправок, мусів та інших добавок

Тепер ви знаєте, що сметану можна заморозити та зберегти на довгий час без втрати безпеки та смаку. Однак заморожування сметани змінює її текстуру, роблячи її зернистою. Також ми розповідали, як правильно заморожувати помідори.