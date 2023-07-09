Зможете накопичити на мрію: топ-5 лайфхаків, які навчать економити гроші

Вміти збирати гроші — це одна з найпопулярніших навичок

Гроші — життєво необхідний, але вичерпаний ресурс, здатний привнести в наше життя комфорт, незалежність, нові можливості. Цього місяця на деяких людей очікує фінансовий успіх, а от іншим слід трохи заощадити витрати. Щоправда, не всі вміють грамотно розпоряджатися грошима.

У матеріалі Cosmo експерти представили кілька лайфхаків, за допомогою яких можна навчитися економії, щоб якнайшвидше накопичити на мрію та реалізувати її, не докладаючи особливих зусиль.

Як заощаджувати гроші

Скажіть "ні"

Якщо хочете знизити свої витрати, навчіться відмовляти у собі покупки речей, які вам не дуже потрібні. Це може бути косметичний засіб із нової колекції або гарний топ, яких і так вистачає у гардеробі. Візьміть себе в руки і кілька разів подумайте, чи справді ви зараз потребуєте цієї речі або її покупку все ж таки можна відкласти на певний період.

Скарбничка

Можливо, це банальний метод, але дуже робочий. Візьміть скарбничку і поступово туди додавайте монети і купюри. По можливості відкладайте в скарбничку 10 відсотків свого доходу, оскільки це буде вже зовсім інший рівень накопичення власних коштів.

Ведіть запис

Якщо ви дійсно хочете навчитися економити гроші, почніть планувати свій бюджет і вести щоденник із видатками, особливо це корисне правило для шопоголіків. Контролюйте, скільки грошей пішло з вашого гаманця вранці й скільки ввечері, потім доведіть систему записів розтрат до автоматизму. Так ви зрозумієте, чи ви раціонально використовуєте свій дохід.

Принцип 50/20/30

Спробуйте скористатися цим принципом, який полягає в тому, щоб 50 відсотків доходу йшли на обов’язкові витрати: продукти, оренду житла, квартплату, транспорт. Наступні 20 відсотків відкладалися на депозит або "під матрац", а 30 відсотків ви витрачали на себе та свої захоплення.

Метод 4 конвертів

Ще один метод, який дозволить заощадити небагато коштів. Відповідно до нього необхідно із суми свого доходу виділити 10 відсотків на "недоторканний запас", частину суми розподілити на основні витрати (квартплату, транспорт, їжу). Наступний крок — відкласти гроші на мрію (квартиру, машину) і четвертий — гроші, які залишилися, розподілити по конвертах і витрачати їх протягом місяця.

"Телеграф" писав раніше, де у квартирі найнадійніше заховати гроші. Експерти підказали кілька таємних місць.