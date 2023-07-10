Навіщо хитрі господині смажать на сковорідці мило: цей трюк вам потрібний

Дуже незвичайний спосіб із господарським милом

У процесі приготування на сковородах легко утворюється нагар, який дуже важко видалити. Нерідко буває так, що металеві губки та агресивні засоби для чищення не підходять для вирішення цього повсякденного завдання.

З усім тим, існує простий і недорогий спосіб досвідчених господинь розв'язати поширену проблему утворення чорного нагару на посуді — застосування звичайного господарського мила. Про це пише cpykami.

Як позбутися нагару на сковороді

Подрібніть господарське мило, використовуючи тертку з дрібними отворами, та рівномірно розподіліть отриману крихту по сковороді. Потім додайте невелику кількість води до сковороди так, щоб вона покрила мильну крихту.

Поставте сковороду на середній вогонь та нагрівайте її до повного розчинення мила у воді. Цей процес триватиме близько 7-10 хвилин. Під час нагрівання використовуйте губку для миття посуду, щоб рівномірно розподілити мильну воду на стінках сковороди. Потім очистіть гарячу сковороду від нагару, просто струснувши її жорсткою частиною губки. Після такого чищення сковорода буде як нова!

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.