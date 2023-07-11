Більше не виповниться 32: на фронті загинув український актор

Філіп Віннер загинув у бою з окупантами

Війна забирає молодих українців. Тільки нещодавно повідомлялося про смерть відомого спортсмена Дениса Борейка, тепер стало відомо про загибель 31-річного українського актора театру Філіпа Віннера.

Трагічною новиною поділилися в кіношколі FILM.UA в Інстаграмі. 9 липня Віннеру мало виповнитися 32 роки.

Відомо, що з перших днів війни Філіп перебував у лавах Збройних Сил України у складі 26 Окремого стрілецького батальйону і був відряджений до 68-ї бригади, з якою брав участь у контрнаступі на Донецькому напрямку в районі міста Волноваха.

"Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Родина нашого театру збідніла. З перших днів вторгнення Філіп захищав нашу землю в найгарячиших точках…. Та продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила росія. Не пробачимо", — йдеться у Фейсбуці на сторінці київського "Чесного театру".

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть на війні декоратора-постановника телеканалу СТБ Ярослава Пікузи. Чоловік працював над такими популярними проєктами як "Холостяк", "МастерШеф" та багатьма іншими.