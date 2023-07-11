Мало хто знає, для чого він: яке насправді призначення колючого боку тертки

Для чого потрібен колючий бік на тертці

Ми розповідали, навіщо придумали ящик під духовкою. Тепер ділимось правдою про те, про що багато хто замислювався — навіщо у тертки колюча сторона.

Про справжнє її призначення розповіли на meta.ua. Більшість покупців дивуються і не знають, як правильно використовувати тертку з її колючого боку, але, як виявилось, виробники випускають товар з дрібними дірочками не просто так. Деякі кулінари стверджують, ніби вона призначена для видалення рибної луски, але це поширений міф.

Для чого потрібна колюча сторона на тертці

Вона призначена для подрібнення овочів або фруктів до стану пюре. Цей спосіб дуже помічний при приготуванні дитячого харчування. За відсутності блендера чи міксера колючі та дрібні дірочки стануть справжнім порятунком.

Є й ще одне застосування — подрібнення спецій. Цими колючками можна запросто натерти бадьян, корицю або корінь імбиру, не кажучи вже про цедру лимона чи апельсина. Шматочки будуть мати ідеальний розмір, щоб додати їх у випічку і не тільки.

По-третє, цей бік ніби створений для приготування ідеального панірування. Для виготовлення домашніх сухариків візьміть засохлий батон, гарненько натріть його на дрібній тертці й насолодіться результатом.

Відмінно впорається "колючка" і зі створенням шоколадної крихти. Вона перетворить солодку плитку на стружку, якою можна посипати напої або десерти.

Часто навіть кулінари, які знають, для чого ця тертка, уникають її застосування, адже дрібні колючки дуже важко відчистити. Для цього пригодиться стара зубна щітка. Також ми розповідали, навіщо заморожувати сметану.