Купуйте в прозорій упаковці: лайфхаки, як вибрати якісну гречку

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Гречка – це саме та страва, яку кожен з нас знає ще з дитинства, і яка залишається популярною досі. Гречана каша з молоком – чудовий сніданок як для дітей, так і для дорослих. Гречка з печінкою чи овочами – чудовий обід чи вечеря для всієї родини. З крупи можна навіть приготувати смачні котлети !

Незважаючи на таку популярність крупи, мало хто знає, як її правильно вибрати. Про тонкощі цього процесу розповімо разом із Ukr.Media.

Як правильно вибрати гречку

При виборі крупи, перш за все, звертайте увагу на упаковку – вона має бути цільною та неушкодженою. Краще вибрати гречану крупу в прозорій упаковці – саме так ви зможете оцінити зовнішній вигляд крупи та переконатися, що в ній немає сторонніх домішок.

При виборі крупи також важливе значення має колір гречки. Якщо пропарена гречка має межі насичено коричневого кольору – така крупа оброблялася методом інтенсивного обсмажування та в ній мінімум корисних речовин.

Що стосується не пропареної гречки, то корисніше брати ядрицю — вона має кремовий колір із жовтуватим або зеленим відтінком. Але зважайте на її досить специфічні смакові якості – вони можуть підійти далеко не всім.

Друге важливе питання після вибору крупи правильно її приготувати. Раніше ми вже розповідали про тонкощі варіння гречаної каші.