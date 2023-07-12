Секрет найсмачнішого фаршированого перцю: що покласти замість рису

Ви могли не підозрювати про ці інгредієнти

Ми розповідали, що додати до смаженої картоплі, щоб покращити її смак і зовнішній вигляд. Тепер ділимось переліком продуктів, які можуть замінити рис у фаршированих перцях.

Традиційно цю страву готують із використанням класичного рису. Однак, якщо замінити продукт на інші компоненти, смакові якості страви можна помітно поліпшити. Про це розповіли на Pixelinform.

Гречка

Ця популярна крупа чудово поєднується з м’ясом та овочами. Багато кулінарів-експериментаторів відзначають, що фарширований перець з використанням гречки виходить більш насиченим та смачним, ніж у випадку з рисом.

Булгур

Ця крупа досить давно прийшла до нас зі сходу, проте далеко не всі встигли її гідно оцінити. І дарма — в поєднанні з м’ясом виходить досить дуже оригінально. Булгур має нейтральний смак, тому цілком підходить для фарширування перцю.

Картопля

Цей варіант може здатися дивним. Та він цікавий і простий. Смак фаршированого перцю зазнає значних змін. Спробуйте натерти картоплю на тертці і додати у фарш.

Пшоно

Вважається, що ця крупа була в раціоні українців досить з давніх-давен. А фаршированому перцю вона може надати оригінальний відтінок смаку.Пшоно активно розварюється — варто враховувати це при складанні пропорції м’яса до крупи.

Також ми розповідали, навіщо заморожувати сметану. До фаршированого перцю такий продукт вже не підійде, але як складова цікавої підливки — цілком.