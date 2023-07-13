Прийдеться викинути через пару днів: продукти, які не можна зберігати в дверцятах холодильника

Розповідаємо основні правила зберігання продуктів у холодильнику

Деякі продукти ми через зручність зберігаємо у дверцятах холодильника. Такий спосіб зберігання дозволяє помістити в холодильнику більше продуктів.

Однак є певна їжа, яка за такого способу зберігання може досить швидко зіпсуватися. Разом із "Мета" розповідаємо, що не можна зберігати у такий спосіб.

Що не можна зберігати в холодильнику

Яйця потребують стабільної температури, тому рекомендується класти їх на верхню полицю. Також не можна зберігати у дверцятах холодильника домашні соуси, приготовані на основі яєць, наприклад, майонез.

Шоколад рекомендується зберігати за кімнатної температури. Найкраще місце для нього — сухе та прохолодне. Коли шоколад покласти в холодильник, на ньому можуть утворитися бульбашки, що впливають на аромат та смак.

Фрукти та овочі слід зберігати в окремих контейнерах, розташованих у нижній частині холодильника. Ця частина зазвичай відокремлена від загального простору прозорим склом та має спеціальні лотки.

Молоко не рекомендується зберігати у дверцятах холодильника. Температура на дверцятах змінюється через постійне відкривання та закривання, що не відповідає умовам зберігання цього продукту. Краще розмістити його в глиб холодильника, де молоко збережеться стільки, скільки вказано на упаковуванні.

Раніше ми розповідали, які продукти не можна зберігати у холодильнику. Так вони втратять смак та консистенцію.