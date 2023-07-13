Не витече і не пригорить: дієвий диво-спосіб підготовки варення для пирогів

Лайфхак для ідеальної випічки

Пироги з варенням або повидлом завжди є "бажаними гостями" на нашому столі. Це смачне та недороге частування припадає до смаку абсолютно всім.

Однак є нюанс, який може перетворити випічку на катастрофу. Це рідка начинка з варення. Вона буде розтікатися, що не лише зіпсує все враження від страви, а й може спровокувати пригорання цукру. Pixelinform ділиться дієвим методом підготовки варення.

Деколи можна почути рекомендацію щодо крохмалю. Так, він допоможе зробити начинку густою та міцною, але може й "винагородити" її специфічним присмаком.

Також деякі господині використовують вівсяні пластівці. Але тоді начинка ризикує вийти "забитою" та несмачною. Є й надійніший метод.

Лайфхак з манкою

Досвідчені кулінари рекомендують використовувати як загусник манну крупу. Продукт ніяк не вплине на смакові якості ягідної начинки, проте зможе зробити її набагато густішою. Для застосування ставимо рідке варення в каструльці на плиту і вмикаємо вогонь.

Вводимо одну ложку крупи, перемішуємо і чекаємо близько хвилини. Вимикаємо вогонь і чекаємо, поки варення охолоне. Після цього можна сміливо використовувати для випічки. Також ми розповідали, як зварити смачний суп.