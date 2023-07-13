Рус

Не витече і не пригорить: дієвий диво-спосіб підготовки варення для пирогів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Збережіть цей спосіб, якщо печете пироги
Збережіть цей спосіб, якщо печете пироги. Фото shuba.life

Лайфхак для ідеальної випічки

Пироги з варенням або повидлом завжди є "бажаними гостями" на нашому столі. Це смачне та недороге частування припадає до смаку абсолютно всім.

Однак є нюанс, який може перетворити випічку на катастрофу. Це рідка начинка з варення. Вона буде розтікатися, що не лише зіпсує все враження від страви, а й може спровокувати пригорання цукру. Pixelinform ділиться дієвим методом підготовки варення.

Деколи можна почути рекомендацію щодо крохмалю. Так, він допоможе зробити начинку густою та міцною, але може й "винагородити" її специфічним присмаком.

Також деякі господині використовують вівсяні пластівці. Але тоді начинка ризикує вийти "забитою" та несмачною. Є й надійніший метод.

Лайфхак з манкою

Досвідчені кулінари рекомендують використовувати як загусник манну крупу. Продукт ніяк не вплине на смакові якості ягідної начинки, проте зможе зробити її набагато густішою. Для застосування ставимо рідке варення в каструльці на плиту і вмикаємо вогонь.

Вводимо одну ложку крупи, перемішуємо і чекаємо близько хвилини. Вимикаємо вогонь і чекаємо, поки варення охолоне. Після цього можна сміливо використовувати для випічки. Також ми розповідали, як зварити смачний суп.

Теги:
#Пиріг #Варення #Випічка #Лайфхак