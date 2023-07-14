Як правильно готувати курку, щоб прибрати з м’яса гормони та антибіотики: важливі поради на кожен день

Правильно приготовлена курка — запорука смачної та корисної страви

Куряче м’ясо — один із найпопулярніших продуктів на нашій кухні. Як її тільки не готують: і смажать на банці, і обсмажують у цибулі за єврейським рецептом, і тушкують з медом. У плані користі для організму та смаку куряче м’ясо дасть фору більшості своїх конкурентів.

Попит на куряче м’ясо зараз дуже великий. У зв’язку з цим власники птахофабрик йдуть на всілякі хитрощі, щоб виробляти якнайбільше продукту в максимально стислий термін. Їм на допомогу приходять гормони та антибіотики. На щастя, існують методи, завдяки яким можна забрати шкідливі речовини з курячого м’яса. Про це разом із "Важливо знати" та розповімо.

Як очистити курку від гормонів та антибіотиків

По-перше, перед приготуванням магазинної курки як слід промийте її, а всі внутрішні органи видаліть і відправте в смітник. Добре промивати необхідно навіть заздалегідь потрощену курку — саме там накопичується максимум токсинів!

По-друге, після тривоги завжди замочуйте магазинну курку. Спочатку зніміть з неї шкірку, потім залийте тушку мінеральною водою або розчином з літра води, 3 столові ложки солі та 3 столові ложки лимонного соку. У цьому розчині потрібно промаринувати м’ясо 2-3 години. Тільки так ви зможете з гарантією убезпечити себе та своїх рідних!

По-третє, завжди зливайте першу воду після варіння "заводської" курки. На бульйон і суп вона не годиться — саме там знаходиться більшість токсинів. Закипіла курка? Вимкніть вогонь, злийте воду і залийте нову — так буде надійніше!

До речі, визначити натуральність м’яса можна за півхвилини за допомогою сірника. Завдяки простим трюкам ваша їжа буде корисною.