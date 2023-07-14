Як найкраще відчути смак м’яса: всі тонкощі приготування стейка

Стейк — це недешеве, але фантастичне задоволення

Ми розповідали, як правильно смажити шашлик. Але стейк — це зовсім інший вид страви, з іншими правилами та своїми тонкощами.

Існують два найголовніші інгредієнти, без яких зовсім не обійтися у процесі приготування ідеального стейка. Перше — свіже м'ясо, друге — майстерність і вміння кухаря. Є й кілька деталей, які незле знати, щоб не зіпсувати м’ясо, пише wellamart.ua.

Для стейка завжди обирайте м'ясо, вирізане з м'якої частини туші, найкраще з філе. Щоб стейк вийшов м'яким і ніжним, м'ясо повинно бути витримане.

Різати м'ясо для стейка варто тільки поперек волокон. Стейк повинен бути не тонше 2,5 см.

Перед смаженням необхідно ретельно висушити м'ясо. Перевертати стейк необхідно тільки кулінарними щипцями або лопаткою і не в якому разі не використовувати виделку. Якщо наколоти м'ясо, то відразу ж втрачається соковитість страви.

Ступені підсмажування стейка

Усього є 5 традиційних ступенів підсмажування стейка. На кожного з них є свої любителі.

RARE (м'ясо з кров'ю) — прожарювання на любителя. М'ясо всередині червоне і холодне, але при цьому гаряче зовні. Готують такий стейк всього 2-3 хвилини з кожного боку. Температура всередині м'яса повинна бути 50 градусів.

MEDIUM RARE (слабка прожарка) — поширений ступінь прожарювання в багатьох ресторанах. М'ясо рожево-червоне всередині та сіро-коричневе зовні. Серцевина стейка тепла. Готують страву до 7-8 хвилин з кожного боку, при цьому температура всередині м'яса повинна становити 55 градусів.

MEDIUM (середня прожарка) — практично готове м'ясо. Усередині стейк майже рожевий без червоних ділянок, а температура всередині — 60 градусів. Смажимо по 9-10 хвилин з кожного боку.

MEDIUM WELL (майже прожарений) — для тих, хто не любить сире м'ясо. М'ясо зберігає трохи рожевий відтінок усередині, але при цьому сіро-коричневе зовні. Температура становить 65 градусів. Смажимо такий стейк 10-12 хвилин.

MEDIUM DONE (добре прожарений) — зовсім не соковите, але повністю готове. М'ясо має трохи підсмажену скоринку, всередині стає коричневого кольору. Готувати такий стейк потрібно 15-18 хвилин, щоб температура всередині становила 70 градусів.

Визначити на око ступінь прожарювання дуже складно. Краще використовувати спеціальний термометр для м'яса. Також ми розповідали про тонкощі приготування супу.