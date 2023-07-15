Без олії та смороду: дивовижний одеський спосіб смаження риби

Візьміть цей спосіб на замітку

Смажена риба — це один із найсмачніших способів приготування цього продукту. Але він пов’язаний із прикрощами, такими як брудна пригоріла сковорідка, запах на весь дім та бризки гарячої олії. Ми розповідали про "студентський" спосіб приготування страви, з яким не доведеться відмивати сковорідку.

Тепер разом з Pixelinform ділимось ще одним лайфхаком. Цей одеський спосіб допоможе посмажити рибу без жиру, олії за неприємного запаху.

Спочатку продукт слід очистити від луски, вимити, а потім порізати на великі шматочки. Далі потрібний пакет. У нього треба всипати сіль, перець, борошно та улюблені спеції. Не зайвим буде додати панірувальні сухарі або манку. Рибу необхідно покласти в пакет і перемішати з усіма компонентами, щоб шматки були повністю в паніровці.

Потім пергаментним папером застеляємо деко. Олією при цьому нічого змащувати не потрібно. Рибку треба викласти акуратно, щоб шматки не торкалися один одного.

Запікаємо рибу в розпеченій духовці протягом 20 хвилин. Температура може бути близько 220-240 градусів. Але важливо, щоб духовка вже була попередньо розігріта.

Через 10 хвилин після початку приготування деко слід дістати. Верхню частину риби змащуємо олією за допомогою спеціального пензлика. Така процедура допоможе отримати апетитну і хрустку скоринку. Також ми розповідали, для чого призначена колюча сторона тертки.