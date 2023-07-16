Ніякого холодильника: де найкраще зберігати цибулю

Вас врятують колготи та сітка!

Цибуля неймовірно універсальна і є ключовим інгредієнтом у багатьох рецептах. Зберігати овоч потрібно правильно, щоб забезпечити свіжість на тривалий час.

Багато хто зберігає цибулю в холодильнику і помиляється. Разом із Express розповімо, як це правильно робити.

Де найкраще зберігати цибулю

Цибулю найкраще зберігати у сухому темному місці. Це може бути шафа чи ящик.

Дуже несподіване місце, де цибуля може добре "себе відчувати" — це пара невикористаних колготок. Просто відріжте ступні в колготах, покладіть туди цибулю, потім зав’яжіть вузол і знову покладіть цибулину. Потім можна повісити колготки в сухому темному місці і просто розв’язати вузол, щоб отримати овоч.

Альтернативний варіант колготам — якщо ви купуєте цибулю в сітчастому мішку, ви можете в ньому ж і зберігати овоч. У правильних умовах цибуля може зберігатися місяцями.

Де не можна зберігати цибулю

Цибулю не слід зберігати поряд з іншими фруктами або овочами (наприклад, картопля). Справа в тому, що багато фруктів та овочів (у тому числі цибуля і картопля) при дозріванні виділяють гази. Їхнє спільне зберігання призведе до того, що вони згниють набагато швидше.

До речі, цибулю можна не лише їсти. Є кілька способів його використання у побуті.