Без мороки та дрилювання: чи можна заморозити вишню з кісточками

Ви могли не знати, як це просто

Заморожування – відмінний спосіб зберегти на зиму літні фрукти та овочі. Ми розповідали, як правильно заморожувати помідори. Тепер ділимось секретами зберігання у морозильнику вишні.

Загалом же заморожування вишні – дуже популярний процес. Така методика зберігання продуктів дозволяє насолодитися свіжим смаком ягід взимку. Як це зробити, розповіли на smachnonews.24tv.ua.

Які ягоди обрати

Для заморожування треба вибирати стиглі сухі плоди. Найкраще підійдуть традиційні сорти. Важливо брати тверді, але не перезрілі плоди. Ягоди призначені для заморозки, повинні бути стиглими та неушкодженими.

Чи можна заморозити вишню з кісточками?

Вишню з кісточками можна і треба морозити. Так добре збережеться харчова цінність, вітаміни та мікроелементи. Вишня без кісточки частково позбавлена ​​соку. Однак такі плоди підходять для компоту, а для пиріжків та іншої випічки – ні.

Як правильно заморозити вишню

Для початку вишні слід помити, очистити від кісточок. Підготовлені таким чином ягоди викласти окремо на деко, застелене папером для випічки. Покладіть вишні в морозильну камеру приблизно на 2 години. Після того, як вони трохи замерзнуть, покладіть їх в контейнер.

Так вишні ідеально заморожують, не будуть склеєні. Також ми розповідали про те, навіщо заморожувати сметану.