Холодне або гаряче молоко додавати в каву: відповіді не знають навіть багато кавоманів

Готуємо найдивовижнішу у світі каву!

Кава – напій, без якого неможливий ранок більшості людей. Але в поспіху, особливо вранці, ви можете просто налити молоко або вершки прямо з холодильника в щойно зварену каву. Але при першому ковтку ви виявите, що смак готового напою сильно відрізняється від тієї ж кави, яку подають у найближчому кафе.

Виявляється, навіть температура молока чи вершків впливає смак напою. Навіть найсмачніша кава, в яку налили холодне молоко або вершки, може на смак стати рідкою і зовсім не смачною. Разом з Ukr.Media розповімо, як правильно готувати улюблений напій так, щоб у результаті насолоджуватися ароматною вершковою кавою!

Яке молоко потрібно додавати в каву

Дайте щойно звареній каві постояти пару хвилин. Молоко чи вершки підігрійте та додайте до улюбленого напою – і все зміниться! Він набуде багатого кавово-вершкового смаку — і не натяку на водянистість.

Ніколи не слід поспішати у приготуванні кави! Одна проста дія – підігрів молока чи вершків – може дуже змінити смак напою! Додавайте тільки теплі добавки та насолоджуйтесь кожною випитою м’якою та ароматною кавою.

А якщо ви до кави додасте лавровий лист – смак напою дуже зміниться! Прокидайтеся із задоволенням і готуйте найсмачнішу каву!