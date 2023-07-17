Найкращий огірковий лайфхак: хитрий трюк, що збереже їх зеленими у маринаді

Після цього огірки можна консервувати

Ми ділились рецептом смачних консервованих огірків. Але багато хто при заготовлянні овочів помічає, що вони втрачають колір та тьмянішають.

Але один простий лайфхак допоможе зберегти апетитний колір плодів, а також зробити їх більш хрусткими. Про нього розповіли на Ukr.Media. Сам рецепт маринаду при цьому не має значення.

Процедуру потрібно виконати з огірками перед засолюванням. Для початку треба скласти плоди в тару, а потім ошпарити солоним окропом (розсолом).

Готується такий розчин дуже просто: на 10 літрів чистої води треба взяти 500 грамів солі. Якщо огірків при цьому не багато, то пропорції можна скоротити.

Відразу після процедури огірочки потрібно перекласти в крижану воду. Бажано покласти в неї лід, якщо хочеться, щоб маніпуляція була ефективнішою.

Завдяки перепаду температур плоди збережуть свій яскравий колір, стануть більш хрусткими й апетитними. На смак таке ошпарювання не вплине.

Після цього можна переходити до класичної процедури засолювання овочів на зиму. Також ми розповідали, як закрити кабачки разом з огірками.