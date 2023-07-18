Як зробити авокадо стиглим за 10 хвилин: трюк, який вас здивує

Ваше авокадо швидко стане м’яким

Авокадо займає особливе місце серед популярних суперфудів. Багатий смак і кремова текстура роблять авокадо не тільки смачною добавкою до різних страв, але і справжнім джерелом корисних вітамінів.

Однак досить часта ситуація, коли після покупки господині розрізають його і виявляють, що він недозрів. Разом із "Главредом" розповідаємо, як зробити авокадо стиглим у домашніх умовах лише за 10 хвилин.

Як зробити авокадо м’яким у домашніх умовах

Для цього вам знадобиться фольга та духовка. Для початку увімкніть духовку та розігрійте її до 90 градусів.

Поки духовка розігрівається, візьміть фольгу і загорніть авокадо. Важливо, щоб усі частини авокадо були вкриті фольгою.

Далі покладіть загорнутий авокадо у спеціальну форму для запікання та поставте у розігріту духовку. Дістаньте авокадо із духовки через 10 хвилин спеціальними рукавичками, щоб не обпектися.

Але врахуйте, що якщо авокадо дуже тверде, то 10 хвилин у духовці може не вистачити. У такому разі авокадо в духовці доведеться потримати на 5-7 хвилин довше.

Тут пам’ятайте: не виймайте фрукт відразу ж із фольги — зачекайте до повного остигання. А от коли охолоне, можете виймати його з фольги та готувати різноманітні бутерброди чи салати.