Яка різниця між білим і коричневим яйцем: пояснення експертів

Мало хто знає, та вони все ж відрізняються

Яйця входять до складу багатьох страв у всіх кухнях світу. Іноді вони виступають одним із продуктів, а іноді — центральним інгредієнтом, як у рецепті маринованих яєць.

У магазинах продають яйця різної птиці, різного кольору та розміру, але, що стосується курячих, то найпоширенішими є коричневі та білі яйця. І щоразу постає дилема, які обрати. Науковці розповіли, яка ж насправді різниця між білими та коричневими яйцями. Про це повідомляє planetanovosti.com.

Дослідження провела експертка з клінічної медицини Люсія Гарсія. Гарсія стверджує, що важливу роль у забарвленні яєчної шкаралупи відіграють порода курки та синтез пігментів під час яйцекладки.

Деякі дієтологи вважають, що білі яйця зазвичай мають більшу поживну цінність, ніж їхні коричневі аналоги. І в цьому, як виявилося, є певний резон.

Установлено, що вміст білка в білих яйцях приблизно на 0,74% вищий, ніж у коричневих, також дещо вищий вміст вітамінів А, В1 і В2", – запевняє лікарка.

Досліджувала науковиця і вміст жиру. В коричневих яйцях його виявилося на 1,45% більше, ніж у білих, так само в коричневих більше холестерину на 0,85%.

Тепер ви знаєте все про яйця і можете обирати продукт свідомо. Не можна оминути і той факт, що у деяких супермаркетах коричневі яйця трохи дорожчі за білі. Імовірно так складається тому, що під час виробництва вихід коричневих яєць нижчий, ніж вихід білих. Також ми розповідали, для чого насправді придумали ящик під духовкою.