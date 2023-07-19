Кожна ягідка залишиться цілою: як заморозити малину на зиму

Їжте взимку ягоди і згадуйте про теплі літні дні!

Малина — одна з найулюбленіших літніх ягід. Безумовно, її аромат хочеться зберегти і на зиму, щоб потім досхочу ласувати корисним фруктом.

Разом із "1+1" розповімо, як правильно заморозити малину. Разом з нашими порадами вона залишиться цілою та корисною

Як правильно заморозити малину на зиму

Для цього потрібно підготувати необхідну кількість ягід. Обов’язково вибирайте стиглі та не зіпсовані ягоди.

Для заморожування краще використовувати немиту малину. Але якщо ви вирішите все-таки її сполоснути — робіть це акуратно і добре просушіть перед заморозкою.

У малині можуть ховатися різні жучки та личинки. Для того, щоб їх позбутися, залийте ягоду злегка підсоленою водою.

Для приготування такої суміші візьміть 1 л холодної води та додайте до неї 20 г кухонної солі. Потримайте малину в розсолі близько 10-15 хвилин, перекладіть у друшляк і обережно промийте під проточною водою.

Залиште малину на кілька хвилин, щоб стекла зайва вода. Промиті ягоди обережно поштучно викладіть на рушник і залиште до повного висихання.

Далі візьміть тацю або обробну дошку і викладіть на неї ягоду. Ягоди повинні лежати в один шар і не торкатися один одного. Поставте дошку з малиною на добу у морозильну камеру. За цей час вона повністю заморозиться і її можна буде перекласти до контейнера для подальшого зберігання.

З таких заморожених ягід можна варити компоти, киселі, використовувати її як начинку для малинових десертів, пирогів і вареників.