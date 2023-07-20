З хрусткою скоринкою і без гіркоти: трюк, з яким баклажани будуть їсти ложками

З гірким присмаком баклажан упоратися досить легко!

Мабуть, ніхто не зможе відмовитися від смажених баклажанів із хрусткою скоринкою. Після приготування цей овоч має неповторний смак, який чудово доповнює різноманітні салати. Крім незабутнього смаку, баклажани також приносять велику користь нашому організму.

Досить часто буває, що після обсмажування баклажани виходять трохи гіркуватими. З цією прикрою проблемою можна легко впоратися. Однак існує дуже простий трюк, за допомогою якого баклажани не гірчать після приготування. Про нього разом із "Главредом" і розповімо.

Як прибрати гіркоту з баклажанів перед смаженням

Для початку овочі потрібно добре вимити та нарізати. Залежно від рецепта, баклажани можна нарізати кубиками, кружальцями чи слайсами.

Після цього баклажани потрібно покласти у велику миску та посипати сіллю. Далі треба добре перемішати баклажани та залишити на 30-40 хвилин. За цей час із баклажанів виділиться сік, разом з яким вийде і гіркота.

Насамкінець баклажани потрібно добре промити в холодній воді та обсушити за допомогою паперових рушників. Тепер баклажани готові до приготування.

Раніше ми розповідали, чому баклажани бувають несмачними. Зважайте на деякі нюанси при їх приготуванні — і ваші страви будуть ідеальними.