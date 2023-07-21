Майже всі роблять цю помилку: як правильно солити м’ясо для шашлику

Від цього нюансу залежить все

Всі люблять соковитий шашлик. У маринуванні та приготуванні страви немає нічого складного, але, якщо не знати про деякі хитрощі, то навіть її легко зіпсувати.

Наприклад, багато хто сперечається про те, коли саме потрібно додавати сіль. Про нюанси цієї суперечки та як вчиняти правильно, розповіли на ProstoWay.

Люди, які постійно готують шашлик, знають: якщо м’ясо використовується без маринаду, то краще обійтися без солі взагалі. В такому випадку від додавання солі м’ясо лише втратить цінний сік, і може бути жорстким на смак. За бажанням можна посолити страву в кінці приготування.

Якщо йдеться про птицю, її слід натерти сіллю перед смаженням. Волокна вийдуть м’якими та ніжними. Баранина теж солиться перед приготуванням. Але є нюанс - таке м’ясо слід обов'язково маринувати, а додавати сіль можна вже перед нанизуванням на шампур.

Але найкращий варіант — заздалегідь замаринувати м’ясо, додати сіль у маринад. Це пасує будь-якому виду м’яса. Така обробка зробить смак цікавішим, а продукт залишиться соковитим. Ми саме розповідали про швидкий цікавий маринад.