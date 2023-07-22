Не думайте викидати: два способи врятувати огірки, що вибухнули

Ви зможете виправити навіть огірки, що "вибухнули".

У сезон овочів хочеться більше зробити запасів на зиму. Але бувають прикрі випадки, коли під час консервації "щось пішло не так", і банки починають "показувати характер", надуваються та зривають кришку.

Чому ж блукають мариновані огірки і чи можна переробити мариновані огірки, які почали бродити? Розберемося разом із "Главредом".

У яких випадках можна врятувати консервацію

Домашні заготівлі можна врятувати лише у тому випадку, якщо банки почали зривати через 2-3 дні після консервування. Якщо з моменту приготування консервації минуло вже близько місяця — їх варто викинути: у такому разі є небезпека наявності в продукті ботулізму.

Ще одна ознака, що банки варто викинути — наявність запаху бродіння від банок, що зірвалися. Він вказує на те, що овочі вже почали псуватися і ними можна просто отруїтися.

Якщо таких ознак ви не помітили, то огірки з банки, що зірвалася, можна переробити. Однак і ці способи не гарантують, що перероблені огірки простоять усю зиму.

Як врятувати огірки за допомогою солі

Спробуйте шматочок огірка до смаку. Якщо ви не відчуваєте, що він перекис, то консервацію можна переробити так.

Спочатку промити огірки під холодною проточною водою. Далі промийте овочі у соляному розчині з розрахунком 20-30 г солі на 1 літр води. Після цього помістіть їх у холодну воду на 15-20 хвилин.

Злийте розсіл із банок у каструлю і перекип’ятіть. Потім покладіть огірки в стерилізовані банки, залийте їх цим маринадом і зачекайте 15 хвилин. Потім розсіл знову злийте і перекип’ятіть. Такий готовий маринад можна використовувати для заливання банок.

Крім розсолу в кожну банку варто додати чайну ложку оцтової есенції. Зелень та спеції замініть новими. Закрутіть банки та поставте на зберігання в прохолодне місце.

Як врятувати огірки за допомогою аспірину.

Промийте огірки так само як у першому способі. Перекладіть їх у чисті стерилізовані банки та залийте новим чистим окропом.

Потім злийте окріп у каструлю. Додайте до води половину порції солі, яка від початку передбачалася за вашим рецептом, і половину порції цукру, якщо він був серед інгредієнтів. Цей розчин прокип’ятіть і залийте банки з огірками.

У кожну 3-літрову банку з огірками додайте по 2 подрібнені таблетки аспірину (ацетилсаліцилової кислоти). Закрийте банки стерилізованими кришками та залиште охолоджуватися верхом дном, накривши ковдрою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб ваші банки не луснули. Робіть запаси на зиму із задоволенням та за правилами.