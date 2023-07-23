Пару хвилин — і готово: два способи швидкої стерилізації банок у мікрохвильовій печі

Питання, яким способом стерилізувати банки, рано чи пізно порушується

Якщо ви стерилізуєте банки класичним способом і навіть пробували метод від Євгена Клопотенка, настав час для змін. Виявляється, стерилізувати банки можна не лише на плиті.

Один із способів — у мікрохвильовій печі. "Главред" розповідає про два різні методи стерилізації. Спробуємо?

Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі

У цілі, попередньо вимиті ємності налийте по 50-100 мл води. Потім помістіть банки в мікрохвильову піч так, щоб їх стінки не стикалися.

Щільно закрийте дверцята, виставте потужність 600-800 Ватт і увімкніть мікрохвильову піч. Дочекайтеся моменту, коли вода в банках почне кипіти, зачекайте кілька хвилин і відключайте прилад. Відкрийте мікрохвильову піч і зачекайте 30 секунд.

Використовуючи сухий рушник, дістаньте банки. Посуд тримайте двома руками за стінки, а не за горло. Якщо після стерилізації в банках залишилася вода, негайно вилийте її. Переверніть стерильний скляний посуд шийкою вниз і поставте на сухий відріз тканини.

Як стерилізувати банки в мікрохвильовій печі без води

Такий метод називається сухим методом умовно. Вода тут є, але не в самих банках, а в склянці, яку потрібно помістити в центр мікрохвильової печі.

Для стерилізації сухим методом:

наповніть чисту склянку (250-300 мл) фільтрованою водою кімнатної температури на 2/3 об’єму;

встановіть склянку у центр страви мікрохвильової печі;

навколо поставте порожні баночки на невеликій відстані один від одного і від склянки; виберіть режим з потужністю 700-800 Вт, встановіть таймер на 5 хвилин і запустіть мікрохвильову піч — за цей час вода повинна майже повністю википіти.

Як тільки в склянці залишиться зовсім небагато рідини, вимкніть піч, залиште банки в печі на кілька хвилин, щоб вони злегка охолонули, а потім дістаньте за допомогою прихваток або рушника. Прикрийте ємності стерильними кришками або поставте на чистий сухий рушник шийкою вниз.

А чи ви знали, що взагалі є кілька методів стерилізації банок? Спробуйте кожен із них і визначтеся, який підходить саме вам.