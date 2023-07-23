Для ідеальної скоринки: найкращий спосіб змастити булочки

Розповідаємо про найкращу суміш для змащування

Для хрустких та ароматних булочок із золотистою, хрумкою скоринкою, кулінари застосовують різні способи приготування. Існує багато варіантів.

Люди, які часто готують випічку, мають свої улюблені способи змащування. Про найпопулярніші з них розповідає "ТСН".

Чим змастити булочки та пироги перед випіканням

Найпопулярніший варіант — яйце, яке трохи збивають виделкою. Часто зустрічається, що використовують тільки білок або тільки жовток. Якщо білок — випічка отримає надзвичайний хрускіт. А жовток обов'язково створить рум'яну та блискучу скоринку.

Якщо ж немає яєць — теж не біда. Можна використати один з таких варіантів:

олія або вершкове масло;

сметана низької жирності;

міцна чайна заварка з цукром;

молоко;

слабкий сироп.

Важливо, щоб продукт, який ви використовуєте для змащування випічки, мав кімнатну температуру. Тому його слід дістати з холодильника заздалегідь.

Для змащування булочок також можна використати суміш з масла, борошна і жовтка. Для цього з'єднайте вершкове масло, борошно та воду (співвідношення 3:2:1) та додайте один жовток. Якщо це солодка випічка, можна додати ще й чайну ложку цукру. Суміш розтираємо вінчиком і перед випіканням наносимо на булочки чи пироги.

Чим змастити пиріжки після випікання

розтоплене вершкове масло надасть випічці вершковий аромат, блиск та приємний присмак;

олія без запаху зробить так, щоб рум'яна скоринка апетитно блищала;

сироп надасть глянсову поверхню, а ще смачну нотку в ароматі;

молоко та воду використовують для пом'якшення скоринки.

Після змащування випічку рекомендовано накрити чистою тканиною, наприклад, рушником. Змащувати ж потрібно відразу після того, як ви витягнули деко з духовки - поки пиріжки ще гарячі. Також ми розповідали, навіщо кулінари заморожують сметану.