Щоб не довелося викликати сантехніка: 5 інгредієнтів, які не можна виливати у раковину

Робіть так — і з вашою раковиною буде все гаразд

Немає нічого гіршого, ніж відкрити кран і виявити, що з каналізацією не все гаразд. Навіть незначне забруднення може перетворитися на серйозну проблему, якщо не вжити заходів для її вирішення.

Однією з основних причин для закупорки стоку є виливання в раковину деяких речовин — саме вони можуть викликати закупорку. Разом з Express поділимося найпоширенішими побутовими інгредієнтами, які в жодному разі не можна виливати в раковину.

Що не можна виливати в раковину

Харчова сода часто вважається ключовим інгредієнтом для збирання будинку. Але вона може спричинити засмічення, якщо вилити в каналізацію. Вона може поступово пошкодити труби, тому що це натуральний абразив.

Серйозну закупорку може викликати також олія. Даний факт пов'язаний з тим, що при охолодженні масло твердне. Це стосується не тільки кулінарної олії, а й косметичної.

Часто можна спостерігати, як рідкий мед з часом кристалізується і твердне у банку. Також він поводиться і в стоках — кристалізується та накопичується, викликаючи закупорку.

Незважаючи на спокусу сполоснути кавоварку в раковині, власники будинків наражаються на великий ризик закупорити каналізацію. Тому краще так не чинити.

Змивання глиняної маски для обличчя в раковині може здатися нешкідливим, але коли залишки маски стікають через пробку, це може завдати шкоди каналізації. Замість того, щоб змивати її в раковину або під душем, протріть продукт вологою серветкою перед тим, як сполоснути обличчя.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прочистити забитий стік. Два простих продукти вирішать вашу проблему.