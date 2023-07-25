Як готують курячі крильця в дорогих ресторанах: цей хрускіт зведе з розуму будь-кого

За цим лайфхаком полюватимуть усі ваші знайомі!

Від курячих крилець із хрусткою скоринкою навряд чи зможе хтось відмовитися. Їх можна як смажити, так і запікати, маринуючи в різноманітних соусах, але хрумка скоринка виходить не завжди.

Її можна зробити за допомогою одного секретного інгредієнта, який знайдеться на вашій кухні. Розповідаємо разом з "Главредом", як приготувати курячі крильця з дивовижною скоринкою.

Як приготувати курячі крильця в духовці

Вам допоможе один копійчаний засіб — крохмаль. Саме завдяки йому крильце крильця стають незрівнянними: їхнє м’ясо просто тане в роті, а золотиста скоринка приводить усіх у захват.

Для початку кожне крильце розріжте на дві частини та замаринуйте. Накрийте миску з крильцями харчової плівкою та відправте в холодильник на ніч.

Наступного дня викладіть крильця на дощечку і посипте на них картопляний або кукурудзяний крохмаль з обох боків. Не шкодуйте крохмалю — адже саме він зробить скоринку просто фантастичною.

Застеліть лист пергаментом. Викладіть на нього курячі крильця і поставте в духовку. Випікайте при температурі 200 градусів приблизно 40 хвилин. Деко з крильцями краще ставити на верхні рівні духовки.

Після закінчення зазначеного часу діставайте крильця з духовки та разом з улюбленим соусом подавайте близьким. Смачного!