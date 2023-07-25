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Як готують курячі крильця в дорогих ресторанах: цей хрускіт зведе з розуму будь-кого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрусткі крильця можна приготувати за допомогою всього одного інгредієнта
Хрусткі крильця можна приготувати за допомогою всього одного інгредієнта. Фото shutterstock.com

За цим лайфхаком полюватимуть усі ваші знайомі!

Від курячих крилець із хрусткою скоринкою навряд чи зможе хтось відмовитися. Їх можна як смажити, так і запікати, маринуючи в різноманітних соусах, але хрумка скоринка виходить не завжди.

Її можна зробити за допомогою одного секретного інгредієнта, який знайдеться на вашій кухні. Розповідаємо разом з "Главредом", як приготувати курячі крильця з дивовижною скоринкою.

Як приготувати курячі крильця в духовці

Вам допоможе один копійчаний засіб — крохмаль. Саме завдяки йому крильце крильця стають незрівнянними: їхнє м’ясо просто тане в роті, а золотиста скоринка приводить усіх у захват.

Для початку кожне крильце розріжте на дві частини та замаринуйте. Накрийте миску з крильцями харчової плівкою та відправте в холодильник на ніч.

Наступного дня викладіть крильця на дощечку і посипте на них картопляний або кукурудзяний крохмаль з обох боків. Не шкодуйте крохмалю — адже саме він зробить скоринку просто фантастичною.

Застеліть лист пергаментом. Викладіть на нього курячі крильця і поставте в духовку. Випікайте при температурі 200 градусів приблизно 40 хвилин. Деко з крильцями краще ставити на верхні рівні духовки.

Після закінчення зазначеного часу діставайте крильця з духовки та разом з улюбленим соусом подавайте близьким. Смачного!

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#Крохмаль #Лайфхак #Курині крильця