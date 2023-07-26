Хитрощі, про які мало хто знає: як правильно зберігати огірки

Вам не доведеться часто бігати до магазину за свіжими овочами

Після покупок свіжих фруктів та овочів більшість людей стурбовані тим, щоб зберігати їх правильно. Адже в іншому випадку через пару днів доведеться знову бігти до магазину за свіжими.

Неправильне зберігання призведе до того, що продукти швидко втратить корисні властивості та зіпсуються. Разом theLime розповімо, як правильно зберігати огірки, щоб продовжити їх "життя" до 3-4 тижнів.

Які огірки підходять для тривалого зберігання

Вибирайте плоди із щільною шкіркою, а не тепличні. Не варто брати водянисті огірки з тонкою шкіркою, огірки-переростки та тепличні сорти швидкого дозрівання. Їх рекомендується зберігати не більше 3-4 днів.

На огірках не повинно бути пошкоджень, інакше вони швидко зіпсуються. Миття овочів перед тим, як відправити в холодильник, також може скоротити їхнє "життя".

Способи зберігання огірків у холодильнику

Для першого способу складіть огірки в поліетиленовий пакет та зверху накрийте вологою марлею. Якщо залишите пакет відкритим, плоди зберігатимуться свіжими близько 10 днів.

Ще один ефективний метод — обернути кожен огірок паперовою серветкою і помістити в целофановий пакет. У такий спосіб можна зберегти свіжість овочів до двох тижнів.

Огірки можна зберігати у воді. Просто налийте в ємність холодну воду так, щоб вона на 1-2 см покривала овочі. Покладіть огірки хвостиками донизу і поставте в холодильник. Не забувайте міняти воду щодня, і таким чином огірки можуть зберігати свою свіжість до 3-4 тижнів.

Допомогти зберегти свіжість овочів може яйце. Просто обмажте вимиті огірки яєчним білком, і завдяки цьому способу огірки не псуватимуться довгий час.

Як не можна зберігати огірки

Не пакуйте огірки в целофан без доступу повітря – у такому разі вони почнуть псуватися через 2-3 дні. Також не варто зберігати овочі разом зі стиглими плодами, що виділяють етилен (банани, груші, абрикоси, картопля, яблука) – під його впливом огірки починають швидко дозрівати.

Зберігайте огірки правильно, готуйте з них освіжаючий салат та насолоджуйтесь! Приємного!