Поширена помилка: врахуйте цю деталь — і омлет завжди буде пишним та високим

Багато хто робить так, і помиляється

Здавалося б, що може бути простіше, ніж приготувати пишний та правильний омлет дуже смачно і ситно, а ще й корисно. Але є одна поширена помилка, якої багато хто припускається.

Для приготування пишного омлету потрібно знати не лише правильні пропорції продуктів, а й, як виявилось, деякі кулінарні секрети. На ProstoWay розповіли про головну "омлетну" помилку кулінарів. Вона стосується збивання яєць для омлету.

Як готувати омлет

Здавалося б, саме збиті білки дають омлету пишність. З цієї точки зору, чим краще вони збиті, тим пишнішим буде омлет. Тому для багатьох здається логічним використовувати міксер або блендер.

Але насправді секрет приготування пишного високого омлета не в цьому. Головне — пропорція. Потрібно взяти 30 мл молока на одне яйце середнього розміру. Яйця повинні бути кімнатної температури. Їх перемішують виделкою або максимум — ручним вінчиком. Використовувати потужні девайси на кшталт міксера не варто — це ж не бісквіт.

Омлет смажиться на добре розігрітій сковороді. Як тільки вилили масу — вогонь слід зменшити і накрити кришкою. Поки страва повністю не схопиться, кришку відкривати не можна, інакше омлет може опасти. Також ми розповідали, як приготувати смачний картопляний омлет — але там дещо інший алгоритм приготування.