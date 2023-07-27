Рис стане знову розсипчастим: копійчана хитрість врятує страву

Ви не повірите, але рис, що злипся, врятує хліб

Рис – незамінна крупа на нашій кухні. Ситний та ароматний плов, мексиканський рис – це малий перелік нереально смачних страв із цим продуктом.

Здається, що варити крупу не складно. Але іноді при приготуванні рису може статися неприємність — він розварюється і подавати на стіл його неможливо. Не поспішайте викидати рис – разом із Ukr.Media ми розповімо, як можна його врятувати.

Як врятувати переварений рис

У такому разі вас урятує хліб. Кілька шматочків допоможуть увібрати надмірну вологу та відновити текстуру страви.

Щоб рис став розсипчастим, просто складіть його в каструлю чи пароварку. Додайте кілька шматочків м’якого свіжого хліба без шкірки. Накрийте кришкою посуд і залиште його на середньому вогні на 5-10 хвилин, періодично помішуйте рис.

Коли крупа стане бажаною текстурою, приберіть хліб та подавайте на стіл. Пара шматків хліба забере зайву вологу з рису та відновить його структуру.

Зверніть увагу, що при додаванні хліба рис має бути гарячим – лише тоді метод спрацює ідеально. Ця порада стане в пригоді, якщо ви готуєте рис для суші, плову або інших страв – саме там важливо зберегти його розсипчастість.

За допомогою звичайного хліба ви зможете насолоджуватися смачною та правильно приготованою стравою. До речі, якщо вдома немає магазинного хліба, ви можете приготувати його своїми руками.