Це клали у банки всі: небезпечний радянський метод консервації

Чому не варто використовувати аптечний аспірин

Зараз триває сезон консервації. Ми розповідали про цікавий рецепт солодких кабачків. Дуже часто можна зустріти поради покласти в банки з овочами таблетки аспірину. Цей метод лишився у нас з радянської окупації. Проте, він не дуже безпечний.

Про це пишуть на порталі apteka24.ua. З заготовками на зиму, зокрема, може бути пов’язаний такий продукт, як пієлонефрит і ще низка неприємних наслідків для органів та тканин.

Навіщо аспірин додають у консервацію?

Аспірин у консервацію масово клали у радянському союзі. Тоді ці знеболювальні таблетки були дуже популярні через їхню дешевизну та доступність. Аспірин знищував бактерії і сприяв консервуванню. Овочі, закриті так, довгий час не псуються та зберігають свої смакові та якісні властивості.

Але ліки залишаються ліками. Зокрема, мають протипоказання й побічні ефекти. При регулярному та тривалому надходженні речовини в організм вони стають просто неминучими.

Що трапиться з організмом, якщо постійно їсти консервацію з аспірином?

Помідори з аспірином шкідливі. Особливо для людей, що належать до групи ризику виникнення побічних ефектів. Шкоду від щоденного вживання аспірину довели з Австралії та США. За результатами дослідження, аспірин може викликати кровотечі та рак.

Є такі протипоказання для "аспіринової" консервації:

вагітність;

період лактації;

бронхіальна астма;

діатез;

захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо ерозивного характеру;

алергічні реакції в анамнезі;

порушення функції печінки;

порушення функції нирок;

підвищена чутливість до препарату.

Протипоказаний аспірин і дітям. Симптоми хвороб можуть виникнути і у здорової дорослої людини при тривалому вживанні аспірину.

Ацетилсаліцилова кислота — це похідна саліцилової кислоти, а вона, в свою чергу — від фенолу. Фенол для людей токсичний.

Надмірне захоплення консервами з аспірином може призвести до серйозних ускладнень:

Пієлонефрит — ураження нирок через те, розсіл містить продукти розщеплення ліків, які, власне, виводяться через нирки.

Ерозивні патології шлунку й кишечнику, кровотечі в ШКТ — у процесі розпаду саліцилової кислоти виникають токсини, вони роз'їдають стінки кишечника та шлунка

Алергічні реакції — при постійному вживанні виникає алергічна реакція на ацетилсаліцилову кислоту

Безпечні аналоги

Консервування огірків і помідорів не потребує аспірину — для цього підійде будь-яка інша кислота. Кулінарія пропонує безліч безпечних варіантів.

До таких відносяться:

класичний оцет;

яблучний оцет;

лимонна кислота;

кислі соки (лимонний, смородиновий, брусничий).

Тепер ви знаєте, чому варто обходити рецепти з аспірином десятою дорогою. Також ми розповідали, навіщо в банки з огірками кладуть дубове листя.