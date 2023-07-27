Це клали у банки всі: небезпечний радянський метод консервації
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Чому не варто використовувати аптечний аспірин
Зараз триває сезон консервації. Ми розповідали про цікавий рецепт солодких кабачків. Дуже часто можна зустріти поради покласти в банки з овочами таблетки аспірину. Цей метод лишився у нас з радянської окупації. Проте, він не дуже безпечний.
Про це пишуть на порталі apteka24.ua. З заготовками на зиму, зокрема, може бути пов’язаний такий продукт, як пієлонефрит і ще низка неприємних наслідків для органів та тканин.
Навіщо аспірин додають у консервацію?
Аспірин у консервацію масово клали у радянському союзі. Тоді ці знеболювальні таблетки були дуже популярні через їхню дешевизну та доступність. Аспірин знищував бактерії і сприяв консервуванню. Овочі, закриті так, довгий час не псуються та зберігають свої смакові та якісні властивості.
Але ліки залишаються ліками. Зокрема, мають протипоказання й побічні ефекти. При регулярному та тривалому надходженні речовини в організм вони стають просто неминучими.
Що трапиться з організмом, якщо постійно їсти консервацію з аспірином?
Помідори з аспірином шкідливі. Особливо для людей, що належать до групи ризику виникнення побічних ефектів. Шкоду від щоденного вживання аспірину довели з Австралії та США. За результатами дослідження, аспірин може викликати кровотечі та рак.
Є такі протипоказання для "аспіринової" консервації:
- вагітність;
- період лактації;
- бронхіальна астма;
- діатез;
- захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо ерозивного характеру;
- алергічні реакції в анамнезі;
- порушення функції печінки;
- порушення функції нирок;
- підвищена чутливість до препарату.
Протипоказаний аспірин і дітям. Симптоми хвороб можуть виникнути і у здорової дорослої людини при тривалому вживанні аспірину.
Ацетилсаліцилова кислота — це похідна саліцилової кислоти, а вона, в свою чергу — від фенолу. Фенол для людей токсичний.
Надмірне захоплення консервами з аспірином може призвести до серйозних ускладнень:
- Пієлонефрит — ураження нирок через те, розсіл містить продукти розщеплення ліків, які, власне, виводяться через нирки.
- Ерозивні патології шлунку й кишечнику, кровотечі в ШКТ — у процесі розпаду саліцилової кислоти виникають токсини, вони роз'їдають стінки кишечника та шлунка
- Алергічні реакції — при постійному вживанні виникає алергічна реакція на ацетилсаліцилову кислоту
Безпечні аналоги
Консервування огірків і помідорів не потребує аспірину — для цього підійде будь-яка інша кислота. Кулінарія пропонує безліч безпечних варіантів.
До таких відносяться:
- класичний оцет;
- яблучний оцет;
- лимонна кислота;
- кислі соки (лимонний, смородиновий, брусничий).
Тепер ви знаєте, чому варто обходити рецепти з аспірином десятою дорогою. Також ми розповідали, навіщо в банки з огірками кладуть дубове листя.
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