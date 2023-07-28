Будуть гарними навіть через місяці: хитрощі як правильно заморожувати ягоди

Насолоджуйтесь і згадуйте про яскраві літні дні

Заморожування – один із найкращих способів зберегти на зиму овочі, фрукти та всілякі ягоди. Під впливом низьких температур корисні речовини зберігаються краще, ніж за консервації.

Зазвичай ягоди після розморожування нагадують незрозуміле пюре. Як можна заморозити улюблену малину, вишню, аґрус, полуницю чи чорницю так, щоб вони залишалися красивими та смачними, розповімо разом із Ukr.Media.

Як правильно заморозити ягоди

Переберіть ягоди, видаліть зіпсовані та пошкоджені. Промийте у прохолодній воді. Вишню та малину можна потримати у рідині, щоб прибрати шкідників.

Після цього необхідно промокнути ягоди паперовими рушниками, просушити та розкласти їх у герметичну тару – у харчові контейнери чи пакети із zip-замком. У такому вигляді їх слід розмістити у морозилці.

Цілі ягоди можна заморозити і сухим способом. Для цього промиті та просушені продукти слід розмістити на дошку, потім відправити в морозильну камеру на 4 години. Через зазначений час слід пересипати в пакети і повернути в морозильну камеру.

Полуницю, ожину та малину можна заморожувати у вигляді пюре. Для цього промиті ягоди перетирають через сито, розкладають у формочки для льоду, а потім кубики перекладають у пакет.

Суницю краще заморожувати із цукровим сиропом у пропорції 300 г цукру на 1 л води. Масу спочатку потрібно охолодити, потім зберігати на морозі під пластиковою кришкою.

Зберігати заморожені ягоди слід за дуже низьких температур від -18 °C. Саме за такої температури бактерії не розмножуються.

Взимку можна дістати ягоди та приготувати з ними улюблену випічку! Насолоджуйтесь їжею разом із "Телеграфом"!