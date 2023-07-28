Таропрогноз на 29 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 29 липня 2023 року, на деяких чекають конфлікти та поганий настрій, тоді як інші навпаки зможуть добре попрацювати і зробити крок на шляху до свого благополуччя.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева жезлів, Вісімка пентаклів, Світ

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева жезлів

У суботу Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть проявитися ревнощі. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що незабаром Ви зможете наблизитись до матеріального та сімейного благополуччя. Також зараз добрий час для поїздок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.