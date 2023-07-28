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Таропрогноз на 29 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 29 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 29 июля. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 29 июля 2023 года, некоторых ждут конфликты и плохое настроение, в то время как другие наоборот смогут хорошо поработать и сделать шаг на пути к своему благополучию.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева жезлов, Восьмерка пентаклей, Мир

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева жезлов

В субботу Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что вскоре Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также сейчас хорошее время для поездок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе по картам Таро.

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